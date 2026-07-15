Apple TV mise sur Anya Taylor-Joy pour son nouveau thriller événement. Les deux premiers épisodes de Lucky, mini-série adaptée du roman de Marissa Stapley, sont désormais disponibles sur la plateforme. La suite sera diffusée au rythme d’un épisode chaque mercredi jusqu’au 19 août, pour un total de sept chapitres.

Une arnaqueuse en fuite après un braquage raté

Dans Lucky, Anya Taylor-Joy incarne une escroc talentueuse dont la vie bascule après un braquage de plusieurs millions de dollars qui tourne mal. Apple résume l’intrigue ainsi : « Lorsque un casse de plusieurs millions de dollars déraille, l’arnaqueuse Lucky est forcée de prendre la fuite. Pourchassée à la fois par le FBI et un impitoyable chef criminel, elle doit se battre pour sa survie — et pour trouver une issue. »

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La série mêle donc thriller et cavale avec une héroïne obligée de replonger dans son passé criminel pour espérer s’en sortir. Le format limité devrait permettre de conserver un rythme resserré, entre tension policière et affrontements personnels.

Un casting prestigieux pour Apple TV

Aux côtés d’Anya Taylor-Joy, également productrice exécutive, la distribution réunit Annette Bening, Timothy Olyphant, William Fichtner et Aunjanue Ellis-Taylor. La série a été créée par Jonathan Tropper, déjà lié à Apple TV avec Your Friends & Neighbors, et produite notamment par Hello Sunshine, la société de Reese Witherspoon.

Une nouvelle vitrine premium pour la plateforme

Lucky marque la deuxième collaboration entre Anya Taylor-Joy et Apple TV après The Gorge. Avec cette mini-série, le service poursuit sa stratégie : attirer de grandes vedettes de cinéma dans des formats courts, calibrés pour créer rapidement l’événement.