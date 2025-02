Avec sa triplette de stars (Miles Teller, Anya Taylor-Joy, Sigourney Weaver), et son scénario semblant piocher à plusieurs influences de la S.F (notamment Alien), The Gorge pourrait bien être le prochain succès de la plateforme Apple TV+. « Deux agents surentraînés (Miles Teller et Anya Taylor-Joy) sont affectés à des postes de garde dans des tours situées des deux côtés d’un vaste gouffre secret, afin de protéger le monde du mal mystérieux qu’il renferme. Nouant des liens malgré la distance, les deux agents doivent rester vigilants face à cet ennemi invisible. Mais lorsque la menace cataclysmique pour l’humanité leur est révélée, ils devront faire équipe pour maintenir le secret à l’intérieur du gouffre avant qu’il ne soit trop tard. » Voilà pour le pitch de ce long métrage de 2h et 7 minutes.



Réalisé par Scott Derrickson (auteur du très correct Dr Strange mais aussi du très catastrophique Le Jour où la Terre s’arrêta), The Gorge s’annonce avant tout comme un film de série B avec de gros moyens, même si l’on n’est pas à l’abri d’une surprise ou d’une proposition plus ambitieuse au fil du scénario (signé Zach Dean). The Gorge est immédiatement disponible sur la plateforme Apple TV+.