Apple a mis en ligne la bande-annonce pour The Gorge, son prochain film avec Anya Taylor-Joy et Miles Teller dans les rôles principaux. Sigourney Weaver est également présente au casting. La diffusion a eu lieu lors du Comic Con Experience de 2024 (CCXP24) au Brésil.

Deux agents hautement qualifiés (Miles Teller et Anya Taylor-Joy) sont nommés à des postes dans des tours de garde situées de part et d’autre d’une vaste gorge hautement confidentielle, afin de protéger le monde d’un mal mystérieux et non révélé qui s’y cache. Ils se lient à distance tout en essayant de rester vigilants face à un ennemi invisible. Lorsque la menace cataclysmique qui pèse sur l’humanité leur est révélée, ils doivent travailler ensemble dans une épreuve de force physique et mentale pour garder le secret dans la gorge avant qu’il ne soit trop tard.

La réalisation est assurée par Scott Derrickson (qui a réalisé le film Doctor Strange en 2016 pour Marvel) et le scénario est écrit par Zach Dean. C’est un film Apple en collaboration avec Skydance Media. Miles Teller fait partie des producteurs exécutifs, en plus d’être acteur.

The Gorge sortira directement Apple TV+ le 14 février 2025. Il est possible qu’Apple le diffuse aussi dans quelques salles de cinéma aux États-Unis. Les plateformes de streaming font ça pour être éligibles aux Oscars. En effet, une sortie en salles est obligatoire pour espérer être nommé et remporter la statuette.