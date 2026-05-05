Apple garderait sur l’iPhone 18 Pro la finition en aluminium inaugurée avec l’iPhone 17 Pro, alors même que ce choix a rapidement suscité des critiques sur sa tenue dans le temps.

Toujours de l’alu­minium pour l’iPhone 18 Pro

Le point le plus sensible concerne les marques de surface. Elles sont devenues une plainte récurrente sur l’iPhone 17 Pro et Apple refuserait de les traiter comme un défaut couvert par la garantie selon les situations, en les classant dans l’usure normale liée au matériau.

Le passage du titane à un design aluminium anodisé a changé la perception de la gamme Pro presque immédiatement après le lancement de l’iPhone 17 Pro. Certaines finitions, notamment les coloris bleu et orange, ont été plus exposées aux rayures, y compris sur des modèles d’exposition marqués en quelques jours.

Un test de JerryRigEverything a toutefois nuancé le tableau. La coque résisterait plutôt bien aux objets courants comme les clés ou les pièces, mais le bloc photo (qu’Apple appelle « plateau ») ressort comme la zone la plus fragile, avec des éléments qui s’écaillent et se rayent facilement.

Un autre signal est venu s’ajouter peu après, avec des signalements de dérive de couleur sur certains iPhone 17 Pro orange. Le châssis et le plateau photo auraient parfois tiré vers un ton rose ou rose doré, au point que certains appareils auraient été remplacés. Néanmoins, de récentes informations ont été encourageantes sur le sujet.

Malgré cela, l’iPhone 18 Pro conserverait cette même approche matérielle selon les dires du leaker Fixed Focus Digital sur Weibo. Les couleurs attendues seraient cerise foncée, bleu clair, gris foncé et argent, avec le modèle cerise comme teinte signature, tandis qu’un modèle noir manquerait pour la deuxième année de suite.

L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max sont attendus en septembre 2026 aux côtés du premier iPhone pliable.