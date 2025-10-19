De plus en plus d’utilisateurs signalent un problème avec leur iPhone 17 Pro orange cosmique, au point qu’il y a une décoloration et que le smartphone vire au rose. Si l’on en croit les témoignages, il y a un lien avec une simple exposition au soleil.

Une décoloration qui touche plusieurs iPhone 17 Pro

Les premiers témoignages sont apparus sur Reddit avant de se multiplier sur TikTok et Facebook. Des propriétaires d’iPhone 17 Pro et 17 Pro Max avec le coloris orange cosmique ont constaté que la teinte de leur appareil s’estompait, virant progressivement vers une couleur proche de l’or rose.

Le défaut ne se limiterait pas à cette couleur. Des cas similaires ont été signalés sur des modèles avec le coloris bleu intense. Mais la majorité des témoignages font état du problème avec le modèle orange. Le phénomène débute sur le contour du bloc photo avant de s’étendre à l’ensemble du châssis en aluminium, laissant intact le dos en verre mat du téléphone.

La cause la plus probable, selon les utilisateurs concernés du moins, serait l’exposition aux rayons UV. Beaucoup rapportent que la décoloration a commencé après avoir laissé leur téléphone au soleil pendant une courte période. Certains utilisateurs ironisent même sur le fait que l’exposition au soleil transforme leur iPhone orange cosmique en une sorte de modèle rose unique.

Pour l’heure, l’ampleur exacte du problème reste inconnue. Apple n’a pas encore communiqué officiellement sur ce défaut et on ignore si l’entreprise procédera à un programme de remplacement pour les modèles concernés.