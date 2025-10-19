Des iPhone 17 Pro voient leur coloris orange virer au rose
De plus en plus d’utilisateurs signalent un problème avec leur iPhone 17 Pro orange cosmique, au point qu’il y a une décoloration et que le smartphone vire au rose. Si l’on en croit les témoignages, il y a un lien avec une simple exposition au soleil.
Une décoloration qui touche plusieurs iPhone 17 Pro
Les premiers témoignages sont apparus sur Reddit avant de se multiplier sur TikTok et Facebook. Des propriétaires d’iPhone 17 Pro et 17 Pro Max avec le coloris orange cosmique ont constaté que la teinte de leur appareil s’estompait, virant progressivement vers une couleur proche de l’or rose.
Le défaut ne se limiterait pas à cette couleur. Des cas similaires ont été signalés sur des modèles avec le coloris bleu intense. Mais la majorité des témoignages font état du problème avec le modèle orange. Le phénomène débute sur le contour du bloc photo avant de s’étendre à l’ensemble du châssis en aluminium, laissant intact le dos en verre mat du téléphone.
@williamofficial.sagi မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးထီပေါက်သူပါ🤦🏻#iphone17promax #fyp #tiktok #williamofficial #student ♬ ဂင်ချားနား – since_k073
La cause la plus probable, selon les utilisateurs concernés du moins, serait l’exposition aux rayons UV. Beaucoup rapportent que la décoloration a commencé après avoir laissé leur téléphone au soleil pendant une courte période. Certains utilisateurs ironisent même sur le fait que l’exposition au soleil transforme leur iPhone orange cosmique en une sorte de modèle rose unique.
Pour l’heure, l’ampleur exacte du problème reste inconnue. Apple n’a pas encore communiqué officiellement sur ce défaut et on ignore si l’entreprise procédera à un programme de remplacement pour les modèles concernés.
un pinkgate ?
Les femmes ne sans plaindrons pas . Super peinture sur l’aluminium 👏🏻👈🏻
Ça fait plus vieux tee-shirt délavé !
On parle UV….mais si il y a pas eu de teste avec les UV il y a un gros soucis. C’est un teste de base à mon avis pour une peinture….Sur les pots de peinture du commerce, il est écrit spécifiquement résistant aux UV pour les peintures allant à l’extérieur….surtout encore une peinture métalisée….Les voitures ne changent pas de couleurs au soleil…..
Alors pour info, la ce n’est pas une peinture, l’aluminium des iPhone est anodisé, avec une anode et cathode, et selon le voltage on obtiens une teinte. Donc rien à voir avec de la peinture. Pour qu’une couleur tienne bien et sois résistante, il faudrai teinter l’aluminium dans la masse, mais à l’échelle ou l’iPhone ce vend, cela représenterai des cout monstrueux.
Anodisé ou autre….c’est pas le premier essais chez Apple….je me souviens pas d’avoir déjà lu un changement de couleur chez eux. Ont voulu économiser et faudra comparer au 17 pro Max de Xiaomi, si eux ont été radins en qualité tout comme Apple.
Y’a intérêt qu’ils règlent le problème s’il existe. J’ai pas l’intention de rester avec un rose si ça m’arrive.
Heureux d’avoir rendu mon 17pro bleu pour un air
Même wisch aurait pas fait pire 🤣
merci au pigeon pour votre achat c’est pour ça j’achète jamais un produit au lancement
Toute la médiocrité d’Apple tient dans cette news. Tim Cook devrait se barrer
Ah c’est pour cela que ma Ferrari est passé du orange au rouge et qu’il a fallut la donner à madame ah ok ok c’est pas faux 👈🏻 😂
Il change selon le genre ou l’orientation du propriétaire, c’est l’option Pride by Apple🌈