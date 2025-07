Apple pourrait surprendre avec un nouveau coloris pour ses iPhone 17 Pro et Pro Max. Selon le leaker Sonny Dickson, un coloris orange cuivré inédit ferait son apparition. C’est la première fois que cette couleur fait parler d’elle.

Cinq coloris pour l’iPhone 17 Pro

Sonny Dickson a dévoilé des images de prétendus caches pour les capteurs photo des iPhone 17 Pro et Pro Max. Ces composants regroupent cinq coloris : noir, gris, argent, bleu foncé et orange. Les trois premières correspondent probablement aux finitions actuelles des iPhone 16 Pro, à savoir titane noir, titane naturel et titane blanche. Le bleu foncé suggère un retour possible du titane bleu, déjà vu sur les iPhone 15 Pro, une teinte qui avait séduit les utilisateurs.

L’élément le plus marquant reste l’orange, qui permettrait d’avoir une finition cuivre inédite dans l’histoire de l’iPhone. Ce choix marquerait une rupture avec les coloris traditionnellement sobres des modèles Pro, souvent limités à des tons métalliques ou neutres. Si elle se confirme, cette teinte pourrait séduire ceux à la recherche d’un design plus distinctif.

Sonny Dickson n’en est pas à son premier scoop. Au fil des années, ce leaker a partagé des images de maquettes, de coques, de fichiers CAO et de composants liés aux futurs iPhone. Ses révélations se sont souvent avérées justes, notamment sur les nouvelles couleurs ou les changements de design. Cette dernière fuite renforce donc l’hypothèse d’une évolution esthétique pour l’iPhone 17 Pro.

Les dernières informations en date suggèrent fortement qu’Apple annoncera les iPhone 17 lors de la deuxième semaine de septembre, probablement le 9 ou 10 septembre lors d’une keynote.