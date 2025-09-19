Les iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air exposés en magasin montrent déjà des signes d’usure inquiétants et des rayures, quelques heures à peine après la commercialisation. Cette situation alimente déjà les discussions sur les réseaux sociaux.

Des rayures sur les nouveaux iPhone

Apple fait généralement parler de lui positivement lors du lancement de ses nouveaux iPhone. Cependant, cette fois-ci, la tendance sur les réseaux sociaux prend une tournure moins favorable. De nombreux clients partagent des images montrant la rapidité avec laquelle les modèles de démonstration se dégradent.

Les clients chinois ont été parmi les premiers à observer cette fragilité excessive. Le hashtag associé continue de faire le buzz sur Weibo, le principal réseau social chinois. Ces observations ne semblent pas liées à une manipulation particulièrement brutale des appareils. Depuis, les clients dans d’autres pays ont partagé des photos.

Demo unit iPhone 17 Pro scratches on day 1… (it’s not even 24 hours yet) Use a case immediately if you don’t wait to experience this kind of issue. I’m very disappointed with the quality here pic.twitter.com/zRjIQrl3zA — Bradley (@VerdeSelvans) September 19, 2025

iPhone 17 Pro is a bit too easy to damage/scratch. pic.twitter.com/ZcJMGTcqRC — I Hate Apple (@iHateApplee) September 18, 2025

The scratches are crazy this year pic.twitter.com/vqlT0bZfrG — Rjey (@RjeyTech) September 19, 2025

Le chargeur MagSafe peut facilement marquer l’arrière de l’appareil, laissant une trace circulaire visible. Les dommages sont plus évidents sur l’iPhone 17 Pro bleu, mais le problème touche les trois coloris de manière similaire. Le choix d’Apple de revenir à l’aluminium, abandonnant le titane, est pointé du doigt comme responsable de cette vulnérabilité.

Apple assure que la résistance est au rendez-vous

Apple maintient que les iPhone 17 Pro présentent une durabilité équivalente aux modèles précédents. L’entreprise justifie le choix de l’aluminium par sa résistance, sa légèreté et sa conductivité thermique.

Néanmoins, certains dommages visibles sur les réseaux sociaux dépassent les simples éraflures superficielles. Des images révèlent des coins cassés, des bosses et des éclats dans le châssis en aluminium.