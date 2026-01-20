La polémique avait enflé en fin d’année dernière : plusieurs utilisateurs partageaient des photos de leur iPhone 17 Pro orange virant mystérieusement au rose. Si Apple avait rapidement pointé du doigt l’utilisation de produits chimiques agressifs, un nouveau test indépendant suggère aujourd’hui qu’une décoloration accidentelle est en réalité très peu probable dans des conditions normales.

Pas de décoloration facile pour l’iPhone 17 Pro

L’explication d’Apple repose sur une réaction d’oxydation causée par des agents nettoyants spécifiques. Sur sa page d’assistance, la marque déconseille formellement l’usage de produits contenant de l’eau de Javel ou du peroxyde d’hydrogène, recommandant un simple chiffon doux légèrement humide. C’est le peroxyde d’hydrogène, un oxydant puissant, qui était suspecté d’être le principal coupable de cette altération chromatique du châssis.

Intrigué par ces incidents, CNET a mené une expérience sur trois mois pour vérifier la vulnérabilité du téléphone. Le testeur a volontairement enfreint les consignes d’Apple en appliquant de manière répétée un détachant « oxy-actif » à base d’agents blanchissants oxygénés et de l’eau de Javel pure épaisse. Malgré des expositions prolongées allant jusqu’à une heure à chaque application, le résultat est sans appel : la décoloration est quasi inexistante.

Le testeur note qu’après plusieurs mois de ce traitement inhabituel, il ne constate aucune différence notable, si ce n’est peut-être un infime changement de teinte visible uniquement sous un certain angle et en plissant les yeux, qu’il attribue potentiellement à son imagination. Cette conclusion rassurante indique que les propriétaires d’iPhone 17 Pro n’ont pas à paniquer s’ils nettoient accidentellement leur appareil avec un chiffon ayant été en contact avec des produits ménagers courants.