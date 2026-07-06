Apple rend disponible au téléchargement la bêta 4 (build 23G5057c) d’iOS 26.6 sur iPhone et d’iPadOS 26.6 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta 4 pour iOS 26.6 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés à retrouver avec la bêta 4 d’iOS 26.6. La première a été l’occasion d’avertir une fois la limite du nombre de contacts bloqués atteinte. Il y a aussi une fonction qu’Apple prépare pour verrouiller automatiquement l’iPhone lorsqu’il a eu un vol à l’arraché. Mais cette fonction en particulier pourrait arriver plus tard.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs sur le canal d’iOS 26, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta d’iOS 26.6.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 4 (build 25G5057c) de macOS 26.6 sur Mac, de watchOS 26.6 (build 23U5054b) sur Apple Watch, de tvOS 26.6 (build 23L5758b) sur Apple TV et de visionOS 26.6 (build 23O5757c) sur Apple Vision Pro. Là encore, c’est d’abord disponible pour les développeurs.

Apple ne dit pas encore quand la version finale de chaque système d’exploitation sera disponible au téléchargement. Mais on se doute bien qu’elle arrivera ce mois-ci, sachant que le rythme des bêtas s’accélère, avec une nouvelle version chaque semaine.