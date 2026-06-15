Apple va bientôt proposer au téléchargement iOS 26.5.2 sur iPhone, avec la mise à jour qui est testée en ce moment même par les ingénieurs.

iOS 26.5.2 est pour bientôt

MacRumors a repéré les visites de plusieurs iPhone tournant sous iOS 26.5.2. Ce n’est pas une surprise en soi, les ingénieurs d’Apple font souvent des tests pour s’assurer que tout fonctionne bien avec les nouvelles versions avant de les proposer au téléchargement au public. L’un des tests consiste à utiliser Safari et naviguer sur différents sites.

Il est difficile de savoir quels seront les changements que proposera iOS 26.5.2. On peut toutefois imaginer qu’il y aura des corrections de bugs, des correctifs pour des failles de sécurité et non des nouveautés. Concernant la date de sortie, cela pourrait être cette semaine ou la prochaine.

La précédente mise à jour a été iOS 26.5.1. Apple l’a proposée au tout début du mois avec un correctif pour la charge des iPhone 17. Les notes indiquaient : « Cette mise à jour corrige un problème rencontré par un petit nombre d’utilisateurs qui pouvait empêcher la recharge filaire sur les iPhone Air et iPhone 17 lorsque la batterie était presque déchargée ».

Dans le même temps, Apple teste iOS 26.6. Apple a d’ailleurs proposé la bêta 2 de cette mise à jour il y a quelques minutes à peine. Et puis il y a iOS 27. La première bêta est disponible depuis une semaine et la deuxième arrivera logiquement la semaine prochaine.