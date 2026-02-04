Déployée la semaine dernière pour assurer la compatibilité avec le nouvel AirTag 2 et corriger quelques bugs selon Apple, iOS 26.2.1 semble avoir raté sa vocation corrective. Cette mise à jour mineure provoque une série de bugs frustrants chez une partie des possesseurs d’iPhone. Fort heureusement, cela ne semble pas toucher la majorité des utilisateurs.

Des bugs de Face ID, d’autonomie et plus avec iOS 26.2.1

Les témoignages d’utilisateurs mécontents sont présents sur Reddit (1, 2, 3) et les forums d’Apple. Si le phénomène ne touche pas l’intégralité du parc installé, le volume de critiques est suffisant pour confirmer l’existence de problèmes. Les bugs décrits vont du simple ralentissement à l’instabilité : applications qui plantent ou se figent, connectivité défaillante et réactivité globale en chute libre.

La liste des bugs recensés affecte des composants essentiels de l’expérience utilisateur. Plusieurs utilisateurs rapportent la disparition pure et simple de leurs onglets Safari après l’installation d’iOS 26.2.1, ainsi que l’effacement de leurs lieux favoris enregistrés dans l’application Plans.

De plus, la reconnaissance faciale n’est pas épargnée : Face ID est décrit comme plus lent, échouant plus fréquemment, voire dysfonctionnel au sein des applications tierces pour se connecter. L’interface système souffre également, avec un centre de contrôle et des commandes HomeKit qui ne répondent plus normalement.

De même, l’autonomie semble fondre à vue d’œil, certains parlant d’une véritable baisse. Dans les cas les plus extrêmes, le stockage interne se retrouve saturé par un gonflement inexpliqué des « Données système », rendant l’appareil quasi inutilisable.

Comme dit précédemment, ces problèmes ne touchent pas la plupart des utilisateurs d’iPhone. Cela étant dit, il faut espérer qu’Apple puisse corriger le tir avec une future mise à jour.