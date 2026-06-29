Apple a proposé aujourd’hui iOS 26.5.2 sur iPhone, iPadOS 26.5.2 sur iPad et macOS 26.5.2 sur Mac, et ces mises à jour viennent chacune boucher 37 failles de sécurité. Il n’y a pas d’autres nouveautés à retrouver.

37 failles de sécurité bouchées sur iPhone, iPad et Mac

Dans le détail (ici pour iOS 26.5.2 et là pour macOS 26.5.2), les failles de sécurité bouchées concernent IOGPUFamily, le kernel (noyau), libxslt, les extensions Web, WebKit, WebKit Canvas, le stockage WebKit et WebRTC. La plupart des vulnérabilités sont en lien avec WebKit, à savoir le moteur de rendu de Safari.

Apple ne mentionne pas de failles de sécurité déjà exploités (0-day). C’est une bonne chose, cela signifie que les hackers ne sont pas au courant de ces failles. Il est naturellement conseillé de mettre à jour votre iPhone, iPad et Mac pour profiter des derniers correctifs de sécurité.

Pour passer sur iOS 26.5.2, prenez votre iPhone ou iPad et rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la mise à jour puis procéder à son installation. Vous pouvez également télécharger manuellement le firmware depuis notre page dédiée puis procéder à l’installation via le Finder (macOS) ou iTunes (Windows).

Pour mettre à jour votre Mac vers macOS 26.5.2, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Le poids varie selon le modèle de votre Mac.