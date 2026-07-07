Apple a cessé de signer iOS 26.5.1 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version spécifique, que ce soit en tant que mise à jour ou en tant que restauration sur iPhone.

Il n’est plus possible d’installer iOS 26.5.1

Apple avait proposé iOS 26.5.1 le 1er juin. Cette mise à jour est spécifique aux iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro et iPhone Air. Elle vient corriger un bug avec la recharge filaire. Voici ce qu’indiquait Apple dans ses notes :

Cette mise à jour corrige un problème rencontré par un petit nombre d’utilisateurs qui pouvait empêcher la recharge filaire sur les iPhone Air et iPhone 17 lorsque la batterie était presque déchargée.

Il y a ensuite eu iOS 26.5.2 le 29 juin. Cette version est évidemment encore signée, puisqu’il s’agit de la dernière en date. Elle n’apporte pas de nouveautés, mais vient boucher 37 failles de sécurité. Apple a notamment indiqué sortir en avance les correctifs de sécurité pour contrer les attaques par IA.

La prochaine mise à jour sera iOS 26.6. Elle est actuellement disponible en version bêta auprès des développeurs et testeurs publics. Apple a d’ailleurs proposé hier la quatrième bêta. La version finale devrait être disponible ce mois-ci. On peut également évoquer iOS 27 qui est en bêta, mais la version finale n’arrivera pas avant septembre.