Apple a déposé une nouvelle demande de brevet décrivant sa vision des lunettes intelligentes du futur, mettant en avant un design modulaire et personnalisable. Ces lunettes, dotées de fonctions d’intelligence artificielle (IA) et de réalité augmentée (AR), pourraient d’abord fonctionner comme accessoires de l’iPhone avant de devenir des appareils autonomes. Le brevet détaille plusieurs caractéristiques clés, telles que des branches détachables qui répartissent le poids confortablement sur la tête et intègrent des composants électroniques essentiels comme des processeurs et des batteries. Ces branches peuvent être retirées ou remplacées pour des questions de personnalisation, de fonctionnalité ou de type d’usage (activités sportives par exemple).

Les lunettes décrites dans le brevet sont clairement conçues dans une optique d’adaptabilité et d’expérience utilisateur, grâce à des éléments interchangeables qui s’ajustent aux différentes formes et tailles de tête. Les options de personnalisation pourraient inclure divers coloris, matériaux et styles pour les branches, à l’image de ce qu’a fait Apple avec les bracelets de l’Apple Watch. En outre, des sections de batteries échangeables permettraient un usage prolongé sans interruption.On notera que ce brevet s’appuie sur les recherches antérieures d’Apple dans ce domaine, ce qui laisse entrevoir une stratégie à long terme visant à allier mode, confort et technologie avancée dans les futurs appareils portables. Fait notable, l’un des inventeurs de ce brevet travaille depuis peu chez Meta sur un projet similaire de lunettes XR !