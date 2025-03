Apple a déposé récemment un brevet pour étendre sa fonctionnalité de détection de chute aux futures versions de ses casques Vision Pro, aux lunettes connectées et même aux lentilles de contact intelligentes (dans un avenir très lointain donc). Ce brevet décrit aussi un système d’analyse et de suivi des données biométriques, comme la dilatation des pupilles et les premiers signes d’un malaise, l’objectif étant de détecter le plus rapidement possible les premiers indices d’une chute. Par exemple, le système peut détecter si les yeux d’un utilisateur sont fermés, ce qui pourrait indiquer que l’individu est en train de perdre connaissance. D’autres données biométriques sont surveillées, comme la fréquence cardiaque ou les variations de la pression artérielle, données qui pourraient là encore suggérer une perte de connaissance et donc déclencher une alerte.

Le dispositif d’alerte consiste à rentrer en contact (automatiquement) avec les services d’urgence ou avec un contact prédéterminé dès lors que les appareils détectent des signes de chute ou de perte de connaissance. Le dispositif peut aussi envoyer des messages, passer des appels ou fournir des détails sur l’incident, voire même envoyer des contenus vidéos ou photo capturés par les capteurs photo/audio intégrés à l’appareil. L’utilisation de l’intelligence artificielle et de modèles d’apprentissage automatique permettra en outre de synthétiser les informations récupérées par les capteurs vidéo/audio capturées et ainsi de transmettre aux secours le « contexte » de l’incident (description de l’environnement physique de l’utilisateur par exemple).