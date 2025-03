Une demande de brevet récemment déposée par Apple décrit une technologie d’électrodes avancées capables de détecter à la fois des signaux physiologiques et des gestes. Ce système pourrait considérablement améliorer la fonction AssistiveTouch, permettant aux utilisateurs sous handicaps (et aux autres) de contrôler des appareils comme les casques de réalité mixte (HMD), les Macs et l’Apple TV par de simples gestes de la main. Habituellement, la détection de gestes repose sur des capteurs tactiles ou de proximité à portée limitée, tandis que la surveillance cardiaque nécessite un circuit distinct. L’innovation d’Apple combine ces fonctionnalités en un seul appareil, comme l’Apple Watch ou de futurs trackers de fitness, grâce à des électrodes intégrées à l’arrière du dispositif. Ces électrodes peuvent détecter les signaux d’électromyographie (EMG) issus des contractions musculaires de la main, du poignet et de l’avant-bras pour une reconnaissance détaillée des gestes, ainsi que des signaux d’électrocardiogramme (ECG) pour surveiller l’activité cardiaque.

En analysant les signaux EMG, l’appareil d’Apple peut identifier divers mouvements de la main, tels que la flexion, l’extension, la rotation et le pincement des doigts. Si la qualité du signal est insuffisante, des unités de mesure inertielle (IMU) peuvent compléter la détection des poses et des mouvements. Cette technologie pourrait permettre aux utilisateurs d’exécuter différentes actions par gestes, comme déplacer un curseur, ajuster des paramètres, sélectionner des fichiers, lancer des programmes, répondre à des appels ou même accéder à des zones restreintes ou du contenu chiffré. L’intégration de la reconnaissance gestuelle et du suivi physiologique dans un même appareil pourrait faire de l’Apple Watch un outil encore plus performant pour la surveillance de la santé et le contrôle des appareils.