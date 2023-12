Un nouveau brevet d’Apple en demande dépôt à l’USPTO (le bureau américain des brevets et des marques), décrit un nouveau système de projection pour les appareils électroniques, dont les capacités dépassent sur le papier les performance de l’ordinateur Sprout de HP (un projet depuis abandonné). Cette nouvelle technologie est censée être polyvalente, et peut être potentiellement intégrée dans divers produits tels que les Mac, les lampes de bureau ou bien encore les téléviseurs (même si au final tout porte à croire qu’Apple réserve sa techno aux seuls Mac). Ce projecteur est conçu pour projeter et scanner des images 3D, facilitant ainsi l’interaction de l’utilisateur avec les applications via de simples gestes de la main et des doigts.

Le système de projecteur breveté pourrait être intégré dans différents boîtiers, notamment des lampes, des meubles, ou en tant qu’appareil autonome. Il devrait fonctionner conjointement avec un capteur de position qui suit les surfaces, les objets et les mouvements des utilisateurs autour de lui. Ce capteur peut inclure des émetteurs et des détecteurs optiques, divers types de caméras (lumière visible, stéréoscopique, infrarouge, détection de profondeur), des capteurs à ultrasons et des capteurs de radiofréquences à bande ultra large.

Au-delà du suivi de position, le capteur est conçu pour interpréter les gestes de l’utilisateur à proximité de la surface ou avec des objets, permettant ainsi un contrôle intuitif de l’appareil. Le système peut aussi être piloté à la voix. L’appareil comporte également un capteur de lumière ambiante afin de mesurer le niveau de lumière environnante ainsi qu’un microphone.