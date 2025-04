Apple continue d’adopter une approche méthodique et globale dans le développement de ses premières lunettes intelligentes, privilégiant la précision et l’innovation plutôt qu’une mise sur le marché rapide. Alors que d’autres entreprises comme Meta ont lancé sur le marché des lunettes connectées dotées principalement de caméras (Les Meta Ray-Ban), Apple investit dans des matériaux avancés, des systèmes de fixation sophistiqués et même des étuis de transport spécialisés. Récemment, Apple s’est vu accorder un brevet portant sur un système de lunettes intelligentes axé sur l’étalonnage de lentilles ajustables, une technologie qui permettrait à l’utilisateur de mieux voir son environnement direct. Les méthodes traditionnelles, comme la fusion de capteurs, peuvent s’avérer complexes ou imprécises, et la solution d’Apple cherche donc à simplifier ce processus tout en améliorant sa fiabilité. Plusieurs appareils Apple (Apple Watch, MacBook, iPhone) pourraient aussi servir lors du paramétrage de la fixation de la distance pour les images affichées dans ces lunettes.

Le système breveté repose sur des lunettes intelligentes dotées de lentilles ajustables, telles que des cellules à cristaux liquides, des lentilles remplies de fluide voire des lentilles de type Alvarez (les lentilles Alvarez à indice de gradient (GAL) sont un nouveau type de composant optique freeform aux propriétés uniques permettant de générer une puissance optique variable).Ces lentilles peuvent être ajustées individuellement pour s’aligner sur chaque œil et contrôlées par des circuits intégrés. L’étalonnage se ferait à l’aide d’un appareil électronique externe muni d’un capteur de profondeur. Pendant ce processus, les lunettes connectées collecteraient des données grâce à des caméras internes afin de mesurer la distance entre les pupilles (distance interpupillaire, ou DI). Un paramétrage entièrement automatisé en somme.