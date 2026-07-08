Apple annonce que macOS 28, qui sortira en 2027, ne prendra plus en charge les volumes Mac OS étendus (HFS+) chiffrés, une décision qui obligera les utilisateurs concernés à déchiffrer ou reformater leurs disques externes avant d’installer la mise à jour.

Cette transition s’inscrit dans l’abandon progressif du HFS+ (Mac OS étendu), l’ancien formats de système de fichiers d’Apple,, au profit du APFS, devenu le format par défaut depuis macOS High Sierra en 2017. Contrairement au HFS+, l’APFS intègre un chiffrement natif et offre de meilleures performances. Les disques formatés en HFS+ non chiffrés resteront compatibles avec macOS 28, tout comme les stockages APFS, qu’ils soient chiffrés ou non. Seuls les volumes HFS+ chiffrés perdront leur compatibilité, empêchant leur usage une fois la mise à jour installée.

Comment identifier et traiter les disques concernés

Vous pouvez vérifier manuellement le format de vos disques externes via l’application Utilitaire de disque d’Apple. Cette vérification permet de repérer les volumes HFS+ chiffrés avant qu’ils ne deviennent inaccessibles.

Deux solutions s’offrent à vous si vous avez un disque concerné. La première consiste à reformater le volume en APFS, une opération qui efface toutes les données stockées. La seconde option, plus longue mais qui préserve les fichiers, consiste à déchiffrer le disque avant la mise à jour. Cette procédure de déchiffrement peut être suivie en temps réel via l’application Terminal, et une fois terminée, elle permet de convertir le volume en APFS sans perte de données.

Les disques de sauvegarde Time Machine chiffrés échappent toutefois à cette procédure de déchiffrement classique, ce qui implique une gestion différente pour ce type de volumes. Apple prévoit d’alerter les utilisateurs en amont : les notifications concernant les volumes incompatibles commenceront à apparaître dès macOS 26 Tahoe, l’actuelle version du système. Ce délai donne aux utilisateurs le temps de planifier leur migration avant que macOS 28 ne rende ces disques inutilisables dès 2027.

Apple n’a fourni aucune explication officielle sur les raisons de cet abandon. La décision s’inscrit néanmoins dans une logique cohérente avec la stratégie de la firme depuis le lancement du APFS en 2017. En supprimant le support des volumes HFS+ chiffrés, Apple simplifie sa base de code et pousse ses utilisateurs vers des formats de stockage plus modernes.