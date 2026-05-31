Apple présentera iOS 27 et macOS 27 le 8 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026. Mais il faut aussi penser à l’avenir et le fabricant a déjà commencé à travailler sur iOS 28 et macOS 28.

Les noms de code d’iOS 28 et macOS 28

Mark Gurman de Bloomberg révèle les noms de code des systèmes d’exploitation d’Apple qui verront le jour en 2027. iOS 28 pour iPhone et iPadOS 28 pour iPad ont pour nom de code Bell, là où macOS 28 pour Mac a pour nom de code Poppy. En interne, les employés fusionnent les deux termes et choisissent Bobby pour faire référence aux futures mises à jour.

En comparaison, iOS 27 et iPadOS 27 ont pour nom de code Rave, et macOS 27 a pour nom de code Fizz. Là aussi, les employés fusionnent les noms en interne, ce qui donne Rizz.

Sans surprise, les détails concernant iOS 28 sont plus que légers à ce stade. Il va falloir attendre un moment avant d’en savoir plus. Néanmoins, nous savons au moins qu’il y a un gros chantier en préparation : l’iPhone des 20 ans. Ce modèle aura un nouveau design, notamment avec un écran qui occupe toute la surface. Cela impliquera par conséquent des ajustements au niveau d’iOS 28 pour s’adapter à la nouvelle surface.

Mais avant de découvrir tout cela, rendez-vous le 8 juin pour voir ce qu’Apple proposera avec iOS 27, macOS 27 et les autres mises à jour. Nous savons que cette année sera marquée par le nouveau du nouveau Siri IA.