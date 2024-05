En plus d’annoncer les iPad Pro OLED et iPad Air M2, Apple dévoile le Pencil Pro. Le nouveau stylet propose plusieurs nouveautés par rapport aux modèles existants, dont un geste pour pincer, un retour haptique, le support du réseau Localiser et plus encore.

Les nouveautés de l’Apple Pencil Pro

Lorsque vous le pincez, l’Apple Pencil Pro réagit et déploie une nouvelle palette, qui permet de changer rapidement d’outil, d’épaisseur de trait et de couleur.

Il y a également un nouveau gyroscope qui permet de faire pivoter l’Apple Pencil Pro pour utiliser de façon plus précise les pointes de stylo et les pinceaux.

D’autre part, on retrouve le retour haptique. Un moteur haptique sur mesure permet d’avoir un retour précis et facilement détectable. Lorsque vous pincez l’Apple Pencil Pro ou le touchez deux fois d’un geste rapide, une petite impulsion vous confirme l’action effectuée.

De plus, la fonction Survol est prise en charge. Voyez à l’avance l’endroit précis où votre Apple Pencil va toucher l’écran. Vous pouvez ainsi écrire, dessiner et créer des illustrations avec une plus grande précision.

Aussi, on retrouve l’option de toucher deux fois. Passez rapidement d’un outil à un autre, comme un crayon et une gomme, en touchant deux fois l’Apple Pencil Pro.

Et bien sûr, une nouvelle interface magnétique située sur le côté de l’iPad Pro permet de le jumeler, de le recharger et de le ranger.

Prix et date de sortie

Vous pouvez commander le nouvel Apple Pencil Pro dès maintenant sur l’Apple Store en ligne. Le prix est de 149€. La livraison se fera le 15 mai. Attention toutefois : il est uniquement compatible avec les nouveaux iPad Pro OLED et iPad Air M2.