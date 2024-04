La machine est lancée pour la promotion autour de la keynote du 7 mai qui se focalisera sur les nouveaux iPad et les accessoires. Tim Cook lui-même fait allusion au nouvel Apple Pencil.

C’est par le biais d’un message posté sur X (ex-Twitter) que Tim Cook fait allusion au nouvel Apple Pencil avec la mention « Pencil ». Il partage également le GIF d’une main avec le stylet. La même image a été utilisée sur le carton d’invitation de la keynote envoyée aux médias plus tôt dans la journée.

Le site d’Apple propose également des variantes de son logo qui apparaissent à chaque rafraichissement de la page. Chacun a été dessiné avec un Apple Pencil.

Les rumeurs sur le nouvel Apple Pencil ne sont pas nombreuses pour le moment. On retrouverait un support de pression pour réaliser certaines tâches et potentiellement le support pour l’Apple Vision Pro.

Malgré la mise en avant par Tim Cook et Apple, le nouvel Apple Pencil ne devrait pas être la star de la keynote. En effet, les deux annonces importantes seront l’iPad Pro avec son nouvel écran OLED et sa puce M3, ainsi que l’iPad Air 6 avec ses modèles de 10,9 et 12,9 pouces, la puce M2 et un écran Mini-LED pour le grand modèle.