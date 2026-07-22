Apple s’apprête à renouveler l’ensemble de ses Mac, allant du MacBook Pro à l’iMac, en passant par le MacBook Air, le Mac Studio, le Mac mini et le MacBook Neo. Bloomberg dévoile aujourd’hui les nouveautés à venir qui serviront notamment pour répondre à la demande en intelligence artificielle avec les Mac.

Un MacBook Pro OLED avec écran tactile en approche

Cette relance commerciale s’accompagne d’un calendrier de production particulièrement dense sur les deux prochaines années, touchant l’ensemble des Mac, du MacBook Neo au Mac Studio. La pénurie de RAM continue toutefois de peser sur les coûts de production et pourrait se répercuter sur les prix de vente. D’ailleurs, Apple a déjà augmenté les prix pour plusieurs produits.

Le chantier le plus ambitieux concerne le MacBook Pro haut de gamme en 14 et 16 pouces, avec le futur modèle (dont le nom officieux est « MacBook Ultra ») qui a pour noms de code K114 et K116. Il inaugurera un écran OLED qui sera également tactile, une première sur Mac. Le lancement est attendu entre la fin 2026 et le début 2027, une fois les tests internes sous macOS 27.1 achevés. Aussi, la nouvelle bécane embarquera les puces M5 Pro et M5 Max.

En parallèle, Apple prépare pour l’automne 2026 un MacBook Pro d’entrée de gamme en 14 pouces (nom de code J804), équipé de la puce M6, livré en même temps que les nouveaux iMac. Un troisième modèle, qui a pour nom de code K104, suivra avec une puce M7 et un nouveau design, avant que des versions encore plus avancées (M7 Pro et M7 Max) ne ferment ce cycle entre 2027 et 2028.

De l’OLED pour les iMac et MacBook Air

Le reste du catalogue des Mac n’est pas en reste, avec plusieurs projets à des stades d’avancement variés. Le calendrier révèle une stratégie de renouvellement échelonnée sur l’ensemble des segments :

L’iMac (J833, J834), équipé de la puce M6, sortira à l’automne 2026, avec une version à écran OLED déjà en développement pour plus tard

Le MacBook Air (J913 en 13 pouces, J915 en 15 pouces) devrait conserver un design proche de l’actuel, hérité de la refonte de 2022, avant une bascule vers l’OLED en 2028

Le MacBook Neo embarquera la puce A19 Pro et proposera de nouveaux coloris

Le Mac mini et le Mac Studio sont actuellement testés respectivement avec les puces M5 Pro/M6 et M5 Max/M5 Ultra, deux machines particulièrement prisées pour les charges de travail liées à l’IA

Cette vague de renouvellement s’inscrit dans un contexte où Apple étend également la technologie OLED à d’autres produits, avec un iPad mini OLED attendu en octobre, confirmant une transition progressive de l’ensemble du catalogue vers ce type d’écran.