Attendus entre la fin de cette année et le début de 2027, le MacBook Ultra embarquera les puces M5 Pro et M5 Max existantes, rapporte Bloomberg. Apple y ajoutera pour la première fois un écran tactile, l’OLED et la Dynamic Island.

Pas de nouvelles puces pour le MacBook Ultra

Ce choix acte un virage stratégique inhabituel. Au lieu d’associer cette refonte majeure à une nouvelle gammes de processeurs, Apple réserverait les puces M7, pensées pour les lourdes charges d’intelligence artificielle, à une génération attendue à la fin 2027. Les déclinaisons M6 Pro et M6 Max seraient ainsi purement abandonnées, comme nous l’indiquions hier.

Le MacBook Ultra, développé sous les noms de code K114 et K116 pour les modèles de 14 et 16 pouces, doivent marquer la première arrivée du tactile sur un MacBook. Apple prévoit aussi de remplacer la technologie actuelle par de l’OLED et d’intégrer la Dynamic Island, trois changements qui rapprocheraient enfin le Mac portable des standards déjà installés dans l’univers des PC Windows premium.

Il s’agira de la plus grosse révision de la gamme depuis la sortie de l’orbite des processeurs Intel en 2020 et du premier vrai changement de design sur les MacBook Pro haut de gamme depuis 2021. Apple choisira pourtant d’y loger les puces M5 Pro et M5 Max, qui sont déjà disponibles sur d’autres Mac.

Ce décalage technologique n’empêchera probablement pas une montée des prix. Le MacBook Pro de 14 pouces débute aujourd’hui à 2 199 euros, tandis que le MacBook Pro de 16 pouces débute à 3 399 euros. Dans le sillage des hausses tarifaires annoncées hier par Apple, cette refonte pourrait pousser la gamme encore plus haut.

Apple garde les puces M7 pour l’ère de l’IA

En conservant les puces M5 Pro et M5 Max sur le MacBook tactile, Apple se donne du temps pour finaliser la famille M7, connue en interne sous le nom Andros, et conçue autour de besoins plus lourds en intelligence artificielle locale.

Les MacBook équipés de puces M7 sont attendus pour la fin 2027. Cette génération doit miser sur des accélérateurs neuronaux renforcés et une bande passante mémoire accrue, deux éléments devenus centraux pour exécuter des fonctions d’IA avancées directement sur l’appareil. Apple préparerait ensuite un Mac Studio actualisé en 2028 avec des puces M7 Max et M7 Ultra encore plus puissantes.