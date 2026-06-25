Apple s’apprête à casser pour la première fois le rythme classique de ses puces Apple Silicon pour Mac afin d’accélérer sur l’intelligence artificielle locale. Une puce M6 de base est toujours attendue en 2026, mais les variantes Pro, Max et Ultra sont abandonnées au profit d’un passage anticipé à la famille M7 dès le premier semestre de 2027, selon Bloomberg. Il est possible que le MacBook Ultra avec son écran OLED tactile en bénéficie

Une seule puce M6 pour les Mac

Jusqu’ici, chaque génération de puces Apple Silicon pour Mac, de la M1 à la M5, avait donné naissance à des déclinaisons supérieures pour les MacBook Pro, Mac Studio et autres machines les plus puissantes. Cette fois, Apple choisit de concentrer ses efforts d’ingénierie sur un saut plus rapide vers une architecture mieux armée pour l’IA en local et le rendu graphique.

La puce M6 de base (qui a pour nom de code Komodo/H18G) doit malgré tout ouvrir le bal cette année et est actuellement testée dans un MacBook Pro d’entrée de gamme identifié en interne sous le nom J804. Apple y expérimenterait une refonte déjà sensible, avec un nouveau processeur graphique, un Neural Engine mis à jour et une bande passante mémoire portée à 200 Go/s, contre 153 Go 153 Go/s pour l’actuelle M5.

Les essais proposent aussi jusqu’à 12 cœurs graphiques, contre 10 sur la M5. Cette montée en puissance doit surtout absorber plus vite les charges liées aux modèles d’IA exécutés en local, qui exigent à la fois davantage de calcul et un mouvement de données plus rapide. En interne, cette génération circule sous les noms Komodo et H18G.

Plusieurs puces M7 à venir

Le cœur de la stratégie se jouerait toutefois sur la génération suivante. Apple vise un lancement de la puce M7 de base dès le premier semestre 2027, avant des M7 Pro et M7 Max attendues fin 2027, puis d’une M7 Ultra en 2028. La bande passante mémoire grimpera alors à 240 Go/s, un bond qui donnerait à Apple plus d’air pour les usages d’IA les plus lourds en local.

Cette accélération traduit une pression nouvelle sur le calendrier matériel du groupe. L’industrie de l’IA impose des architectures capables de déplacer d’énormes volumes de données sans délai, ce qui pousse Apple à revoir à la fois ses priorités et son rythme. Les noms de code Delos/H19G pour la puce M7 de base, puis Andros/H19S/H19C/H19D pour les M7 Pro/Max/Ultra, montrent d’ailleurs qu’Apple a déjà structuré cette transition sur plusieurs étages.

En sacrifiant les versions haut de gamme de la M6, Apple acte un changement de stratégie : mieux vaut écourter une génération intermédiaire que perdre du temps face à la bataille qui se joue désormais sur l’IA embarquée.

Enfin, une puce M5 Ultra (qui a pour nom de code Sotra D/H17D) est en préparation qui arrivera cette année sur un Mac Studio (qui a pour nom de code J775). On retrouvera un CPU à 36 cœurs et un GPU à 80 cœurs. La bande passante testée avec les prototypes est de 768 Go/s.