Apple travaille sur sa future puce M7 Ultra qui arrivera en 2028, dont la configuration maximale atteindrait 1,5 To de mémoire unifiée, selon Mark Gurman de Bloomberg. Cela égalerait le record établi par la dernière génération de Mac Pro sous processeur Intel, sortie en 2019. Cette puce s’inscrit dans la suite du M5 Ultra, dont le lancement est attendu fin 2026 avec jusqu’à 768 Go de RAM, une capacité qui constituerait déjà la plus haute jamais proposée sur un Mac équipé des puces Apple Silicon.

Une pénurie qui complique les ambitions d’Apple

La conception même des puces Apple Silicon repose sur une mémoire unifiée, soudée directement sur le composant plutôt que sur des barrettes interchangeables. Cette architecture, plus rapide, limite mécaniquement les configurations proposées par Apple et empêche toute évolutivité ultérieure. La firme a déjà dû réduire ses ambitions sur le Mac Studio équipé de la puce M3 Ultra, dont les versions avec 512 Go de RAM et 256 Go de stockage ont été abandonnées au profit d’une configuration limitée à 96 Go de RAM

Cette situation illustre l’ampleur de la crise d’approvisionnement en RAM qui touche actuellement l’industrie, en partie alimentée par la demande massive liée à l’intelligence artificielle. La puce M5 Ultra, testée en interne avec 768 Go de mémoire unifiée, pourrait ainsi ne jamais atteindre les rayons dans sa configuration maximale si les approvisionnements ne s’améliorent pas. La puce M4 Max, pour comparaison, plafonne actuellement à 128 Go de RAM, ce qui souligne l’ampleur du saut technologique envisagé pour les générations suivantes.

Plusieurs dizaines de milliers d’euros pour 1,5 To de RAM

Le coût d’une telle montée en gamme s’annonce vertigineux pour les utilisateurs. Au vu de la tarification actuelle par palier de mémoire, un Mac Studio équipé de 768 Go de RAM pourrait très largement dépasser les 10 000 euros. Une configuration avec 1,5 To de RAM sur la future puce M7 Ultra atteindrait logiquement des sommets encore plus élevés, avec plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Ces tarifs concerneraient principalement certains usages, à l’image de l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle en local, du rendu 3D complexe ou de la post-production cinématographique. Plusieurs facteurs pourraient néanmoins retarder ou compromettre l’arrivée de ces configurations maximales sur le marché :

La disponibilité des puces mémoire reste incertaine face à la demande croissante des data centers dédiés à l’IA

Les coûts de production pourraient rendre ces configurations commercialement peu viables à grande échelle

Apple a déjà démontré sa capacité à retirer des options de mémoire existantes en cas de tension sur les approvisionnements, comme sur le Mac Studio M3 Ultra

L’avenir de ces configurations record dépendra donc largement de la capacité des fournisseurs à produire des puces de grande capacité à des coûts que même Apple jugera acceptables pour ses gammes professionnelles.