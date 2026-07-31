L’action d’Apple (AAPL) a pris un coup à l’ouverture de la Bourse, au point de chuter de presque 10 %. À l’heure où cet article est publié, le cours est de 302,58 dollars, en baisse de 9,25 %.

Une baisse de 10 % pour AAPL à la Bourse

Ce recul assez important s’explique par la publication des résultats financiers d’Apple pour le troisième trimestre de son année fiscale 2026. En soi, ils sont positifs :

Chiffre d’affaires : 109,42 milliards de dollars (+16,35 % sur un an), un nouveau record sur ce trimestre

109,42 milliards de dollars (+16,35 % sur un an), un nouveau record sur ce trimestre Bénéfice net : 29,79 milliards de dollars (+27,14 %)

29,79 milliards de dollars (+27,14 %) iPhone : 54,25 milliards de dollars de revenus (+21,69 %)

54,25 milliards de dollars de revenus (+21,69 %) Mac : 10,35 milliards de dollars (+28,66 %)

10,35 milliards de dollars (+28,66 %) iPad : 6,19 milliards de dollars de revenus (-5,93 %)

6,19 milliards de dollars de revenus (-5,93 %) Apple Watch et autres accessoires : 7,88 milliards de dollars (+6,47 %)

7,88 milliards de dollars (+6,47 %) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 30,74 milliards de dollars (+12,09 %)

Mais les marchés ne sont pas rassurés pour autant. En effet, ils s’attendaient à mieux pour les services et la Chine notamment, bien que le chiffre d’affaires dans la région soit en progression de 22,43 % à 18,82 milliards de dollars. Les analystes attendaient 19,6 milliards de dollars. Pour les services, ils misaient sur 31,4 milliards de dollars.

Lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers, Kevan Parekh, directeur financier d’Apple, a expliqué que le secteur du jeu mobile a constitué un vent contraire pour les revenus globaux de l’App Store sur le trimestre.

D’autre part, Apple a prévenu qu’il y aura des contraintes d’approvisionnement d’iPhone, d’iPad et de Mac pour le trimestre en cours, ce qui l’a encore n’a pas vraiment rassuré les investisseurs.

L’accumulation de ces éléments explique la chute d’AAPL à la Bourse. Cela étant dit, Apple s’en sort bien depuis le début de l’année, puisque son action de janvier à aujourd’hui a pris 11,51 %.