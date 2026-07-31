Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 30,7 milliards de dollars pour ses services lors du précédent trimestre, en hausse de 12 % par rapport aux 27,4 milliards de dollars réalisés un an plus tôt. Ce résultat intervient malgré plusieurs facteurs défavorables identifiés par le directeur financier Kevan Parekh concernant l’App Store.

L’App Store a paradoxalement établi un record de revenus au précédent trimestre, alors même que plusieurs vents contraires pesaient sur son activité globale sur la période. Cette performance illustre la résilience de l’écosystème de services d’Apple, porté notamment par une croissance à deux chiffres pour le cloud, la vidéo, les paiements et la publicité, ainsi que par un nombre record d’utilisateurs d’Apple Pay.

Des facteurs qui pèsent sur l’App Store

Lors de l’appel qui a suivi la publication résultats financiers d’Apple, Kevan Parekh a détaillé plusieurs éléments ayant freiné la croissance de l’App Store sur la période, malgré le record enregistré. Ces facteurs traduisent à la fois des évolutions réglementaires et des tendances sectorielles propres au gaming mobile :

Le secteur du jeu mobile a constitué un vent contraire pour les revenus globaux de l’App Store sur le trimestre

Aux États-Unis, Apple ne perçoit plus de commissions sur les liens de redirection externes, une conséquence directe du procès l’opposant à Epic Games, désormais examiné en appel par la Cour suprême

Dans l’Union européenne, les frais appliqués par Apple sont réduits pour tenir compte de l’existence des boutiques d’applications alternatives

Des mises à jour des commissions ont également été appliquées au Brésil et au Japon, modifiant la structure de revenus habituelle de l’App Store dans ces deux pays

La comparaison d’une année sur l’autre a par ailleurs été compliquée par l’absence en 2026 d’un équivalent au succès en salle du film F1 : le film, sorti en 2025, ce qui a également pesé sur la dynamique de croissance observée cette année, comme l’a noté le directeur financier d’Apple.

Des perspectives stables pour le trimestre en cours

Pour le trimestre en cours, Apple anticipe une croissance des revenus pour les services similaire à celle du précédent trimestre, une fois neutralisé l’effet de change attendu autour de 2,5 points de pourcentage à partir de septembre. Cette prévision suggère qu’Apple ne s’attend pas à une résolution rapide des vents contraires identifiés sur l’App Store, tout en misant sur la poursuite de la dynamique positive observée dans le cloud, la vidéo, les paiements et la publicité pour compenser les difficultés.