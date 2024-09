Depuis janvier, Apple autorise les services de cloud gaming à être disponibles sur l’App Store pour iPhone et iPad. Et pourtant, il n’y a toujours pas d’applications de Microsoft pour Xbox Cloud Gaming ou de Nvidia pour GeForce Now. C’est en lien avec les règles d’Apple.

Les critiques de Microsoft avec les règles de l’App Store pour le cloud gaming

Microsoft a déjà déclaré en début d’année que les changements apportés par Apple pour le cloud gaming ne vont pas assez loin pour la Xbox. Mais dans les observations présentées à l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), Microsoft affirme maintenant que les changements apportés par Apple en janvier, mars et avril aux règles de l’App Store (sections 4.9 et 4.7) ne sont pas suffisants pour lui permettre de proposer une application native Xbox Cloud Gaming sur iOS.

« Microsoft a identifié un certain nombre d’autres dispositions dans les lignes directrices d’Apple qui continuent à limiter sa capacité à distribuer et à exploiter une application native iOS pour le cloud gaming », indique le groupe. La société affirme que les règles d’Apple « représentent toujours un obstacle pour les applications natives de cloud gaming » parce qu’elle ne peut pas s’y conformer, à la fois techniquement et économiquement, si elle incorpore des jeux de tiers dans son service Xbox Cloud Gaming sur iOS.

Un élément mis en avant est l’obligation imposée par Apple aux services multiplateformes, comme Xbox Cloud Gaming, de rendre tous les contenus, abonnements et fonctionnalités disponibles dans une application iOS sous la forme d’un achat intégré. Cela se traduit par une commission de 30%. Pour Microsoft, cette commission de 30% « n’est ni économiquement viable ni justifiable ». La société ajoute que les développeurs de jeux tiers devront changer le code de leurs jeux pour se conformer à l’exigence des achats intégrés.

Un autre problème mis en avant par Microsoft est qu’Apple n’autorise pas les développeurs à mettre un lien dans leurs applications qui renvoient vers un site Internet pour acheter un contenu/jeu ou s’abonner à un service.

La réponse d’Apple

De son côté, Apple fait savoir que le cloud gaming est possible via les web apps. « Il est remarquable que, bien que la CMA cite les préoccupations de Microsoft dans le document, Microsoft a choisi de ne pas s’engager auprès d’Apple sur les applications de cloud gaming depuis les changements apportés par Apple aux règles », déclare le fabricant d’iPhone. « Ce manque d’engagement survient en dépit de la communication positive d’Apple sur les nouvelles opportunités et les nouveaux outils pour les applications de cloud gaming sur iOS ».

Apple ajoute que les développeurs n’ont généralement pas de problèmes pour ce qui est de l’exigence des achats intégrés. Le groupe cite l’exemple d’Antstream, un petit développeur d’applications qui a lancé le premier service de cloud gaming pour iPhone sur l’App Store au début de l’année, avec plus de 1 300 titres rétro issus des consoles Atari, Amiga et Nintendo. Apple a aidé Antstream à optimiser les abonnements, à mettre en place des frameworks éditoriaux et même à revoir les relations publiques et à donner des conseils pour l’annonce du lancement.

La CMA a fixé à ce mois-ci la date limite à laquelle toutes les parties devront répondre à son enquête sur le marché, avant de publier un rapport de décision provisoire en novembre. La publication du rapport final aura lieu en février ou mars 2025.