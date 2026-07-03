La fabrication d’une batterie d’iPhone ne se résume pas à l’intégration d’une cellule lithium-ion dans un châssis. Dans une nouvelle vidéo tournée en Chine, iFixit détaille les nombreuses étapes nécessaires pour transformer une cellule brute en batterie prête à être installée dans un iPhone. Un processus industriel où les machines côtoient encore largement les ouvriers bien humains.

De la cellule au module compatible avec l’iPhone

La visite organisée par iFixit montre notamment la programmation du système de gestion de batterie, plus connu sous le nom de BMS. Ce circuit joue un rôle essentiel : c’est lui qui surveille la charge, la température, l’état général de la batterie et communique avec l’iPhone afin de limiter les risques de dégradation ou de surchauffe.

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Une fois cette électronique configurée, elle doit être reliée à la cellule, pliée puis fixée avec précision. Les opérateurs interviennent également pour positionner certains composants, vérifier les connexions et préparer le bloc pour les tests de qualité. La chaîne de montage ne repose donc pas uniquement sur des robots, et ce malgré les volumes considérables produits dans ce type d’usine.

Des contrôles avant l’installation dans un iPhone

Chaque batterie passe ensuite par différentes vérifications destinées à détecter un défaut électrique ou mécanique. La tension, les performances de charge et la communication avec le système de gestion sont notamment contrôlées avant l’ajout des bandes adhésives utilisées pour fixer la batterie dans le téléphone.

La vidéo se termine par l’installation du module dans un iPhone et son démarrage, une étape qui illustre le niveau de précision exigé pour qu’une batterie de remplacement fonctionne correctement avec l’appareil.

Une réparation qui reste plus complexe qu’elle n’en a l’air

Ce coup de projecteur sur les coulisses de la production rappelle que la batterie est l’un des composants les plus sensibles (et importants) d’un smartphone. Son remplacement peut sembler banal, mais il implique de l’électronique de pointe, des systèmes de calibration avancés et plusieurs contrôles de sécurité.