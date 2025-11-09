Cela fait débat depuis des années : faut-il privilégier une charge lente la nuit pour préserver la batterie de son smartphone ? Une expérience de grande ampleur, menée sur deux ans par HTX Studio avec 40 smartphones, apporte enfin une réponse claire et nuancée. Non, la charge rapide n’est pas l’ennemie de votre iPhone, mais l’usure de la batterie a des conséquences.

Charge rapide vs lente : un impact quasi inexistant sur l’usure

Pour trancher la question, un protocole rigoureux a été mis en place sur plusieurs iPhone 12. Soumis à 500 cycles complets de charge et décharge, simulant environ un an et demi d’utilisation, les résultats sont sans appel. Le groupe d’iPhone en charge rapide a perdu en moyenne 12,3 % de sa capacité de batterie, contre 11,8 % pour le groupe en charge lente. Une différence de seulement 0,5 % jugée totalement négligeable à l’échelle de la durée de vie de l’appareil.

L’expérience menée en parallèle sur des smartphones Android confirme cette tendance : avec une charge ultra-rapide de 120 W, la perte de capacité a même été légèrement inférieure (8,5 %) à celle d’une charge lente à 18 W (8,8 %).

La conclusion est donc claire : la technologie de charge rapide moderne n’endommage pas significativement plus la batterie.

Le test montre également que maintenir sa batterie entre 30 % et 80 % la préserve un peu, mais le gain reste limité. Les iPhone chargés dans cette plage ont perdu 4 % de capacité en moins que ceux chargés complètement.​ Les téléphones Android ont montré une perte de capacité inférieure de 2,5 %.​

Le vrai impact de l’usure : l’autonomie et le bridage en jeu

Si la méthode de charge a peu d’importance, l’usure naturelle, elle, a des conséquences bien réelles. L’étude montre qu’une baisse d’autonomie devient vraiment perceptible lorsque l’état de santé de la batterie passe sous la barre des 85 %. La recommandation est de la remplacer lorsque l’on s’approche des 80 %.

Mais il y a un impact qui concerne les performances. Si la puissance brute du téléphone n’est pas affectée, une batterie usée provoque un bridage thermique (plus connu sous le terme de throttling) beaucoup plus précoce. Un iPhone dont la batterie est à 85 % de sa capacité se mettra à ralentir une fois arrivé à 11 % de charge contre 5 % pour le même appareil avec une batterie neuve. En clair, avec une batterie en pleine forme, vous pouvez jouer plus longtemps avant que les performances ne chutent.

En conclusion, le test recommande de charger son téléphone de la manière qui convient le mieux à chacun, sans trop s’inquiéter, car les différentes méthodes de charge ont un impact minime sur la longévité de la batterie sur le long terme.​ Dit autrement, vous pouvez utiliser normalement votre smartphone sans faire de compromis ou vous prendre la tête.