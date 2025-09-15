Apple vient de proposer au téléchargement la version finale d’iOS 26 sur iPhone et prévient que la mise à jour peut avoir un impact au niveau de l’autonomie.

L’impact sur l’autonomie après une mise à jour

À la toute fin de ses notes d’iOS 26, Apple indique :

Les mises à jour logicielles, comme celle-ci, apportent de nouvelles fonctionnalités et améliorations susceptibles d’affecter les performances et l’autonomie de la batterie.

Apple partage également un lien qui renvoie vers cette fiche assistance. Elle n’est pas encore traduite en français à l’heure où cet article est publié. On peut y lire :

Le matériel et les logiciels Apple sont conçus ensemble pour offrir d’excellentes performances et une grande autonomie. À mesure que de nouvelles fonctionnalités et améliorations sont ajoutées, elles peuvent modifier la façon dont nous utilisons nos appareils, à mesure que vous explorez et utilisez ces nouvelles capacités. Voici quelques points importants à garder à l’esprit : Immédiatement après une mise à jour, en particulier une mise à jour majeure, vous remarquerez peut-être un impact temporaire sur l’autonomie et les performances thermiques. Cela est normal car votre appareil a besoin de temps pour terminer le processus de configuration en arrière-plan, notamment l’indexation des données et des fichiers pour la recherche, le téléchargement de nouveaux éléments et la mise à jour des applications. Les nouvelles fonctionnalités sont passionnantes et vous aident à tirer encore mieux parti de votre produit Apple, même si certaines peuvent nécessiter des ressources supplémentaires de la part de l’appareil. En fonction de leur utilisation individuelle, certains utilisateurs peuvent constater un léger impact sur les performances et/ou l’autonomie. Apple s’efforce en permanence d’optimiser ces fonctionnalités dans les mises à jour logicielles afin de garantir une excellente autonomie de la batterie et une bonne expérience utilisateur.

Des critiques d’utilisateurs régulières

Il est fort probable qu’Apple a publié cette information à cause des remarques d’utilisateurs. Chaque année, nous avons le droit à des utilisateurs indiquant qu’une mise à jour majeure (iOS 16, iOS 17, etc) a réduit l’autonomie de leur iPhone. Mais il se trouve que la situation se stabilise après quelque temps, une fois que tous les fichiers ont été indexés correctement.

À noter que le message du jour ne concerne pas uniquement qu’iOS 26. Cela touche n’importe quelle mise à jour majeure d’un système d’exploitation.