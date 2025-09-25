Apple propose l’option « Limite de recharge » sur iPhone qui a pour vocation de prolonger la durée de vie de la batterie au fil du temps. Mais est-ce réellement efficace ? Un test montre que la réponse est plus que mitigée.

Que vaut la limite de recharge sur iPhone

MacRumors a d’abord réalisé son test pendant un an avec un iPhone 15 Pro Max puis a renouvelé l’opération avec un iPhone 16 Pro Max, là encore pendant un an. Ici, Apple propose plusieurs options de limite de recharge : 80, 85, 90, 95 et 100 %. Ainsi, si vous choisissez 80 %, votre iPhone s’arrêtera de charger une fois qu’il atteindra ce cap.

Le test avec les iPhone 15 Pro Max et 16 Pro Max a justement été réalisé avec la limite de 80 %. Aussi, l’objectif a été de ne pas tomber sous les 20 %, bien que cela soit parfois arrivé.

Après un an, l’iPhone 16 Pro Max a connu 299 cycles de recharge et a vu sa batterie avoir une capacité maximum de 94 %. Qu’en est-il pour l’iPhone 15 Pro Max ? Exactement la même chose après un an : 299 cycles de recharge et une capacité maximum de 94 % pour la batterie. Après deux ans, c’est tombé à 88 % avec 352 cycles de recharge. Le test pour l’iPhone 15 Pro Max n’avait pas de restriction en ce qui concerne l’autonomie minimum, là où celui pour l’iPhone 16 Pro Max consistait à rester le plus possible entre 20 et 80 %.

Un point important concerne la recharge à proprement parler : elle a été en partie en mode filiale (via le câble USB-C) et en partie sans fil (via MagSafe).

« Je ne pense pas que cela en valait la peine »

Un autre membre de MacRumors a partagé ses propres résultats avec un iPhone 16 Pro Max qui, pour le coup, n’avait pas de limite de recharge configurée. Sa capacité de maximum de batterie est de 96 % avec 308 cycles de recharge.

Il est possible que la limite de recharge soit potentiellement intéressante sur le long terme. Mais il est certain que cela impose de revoir l’usage de son iPhone. Après tout, cela implique de se priver jusqu’à 20 % pour l’autonomie.

« Je dispose désormais de deux années de données avec mon iPhone limité à une charge de 80 % et je ne pense pas que cela en valait la peine », conclut MacRumors.