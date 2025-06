Comme les rumeurs l’avaient annoncé, iOS 26 propose bien un système indiquant le temps de charge restant sur l’écran de verrouillage de l’iPhone. Il y a également des détails au niveau de l’application Réglages.

L’iPhone affiche le temps de charge restant

Lorsque vous branchez votre iPhone pour le recharger, vous avez maintenant le droit à une mention qui indique le temps de charge restant. Cela fait des années que cela existe sur Android et voilà maintenant qu’Apple s’y met avec iOS 26.

Pour le coup, le comportement est différent entre le système d’exploitation d’Apple et celui de Google. Avec ce dernier, l’utilisateur sait combien de temps il reste pour atteindre 100 %. Mais avec iOS 26, Apple a fait le choix de partager l’information jusqu’à 80 %.

Dans l’image ci-dessus, on peut voir que l’iPhone est actuellement à 55 % et qu’il faut 20 minutes pour atteindre les 80 %. Que se passe-t-il une fois les 80 % atteints ? Aucune donnée spécifique n’apparaît sur l’écran de verrouilage, on retrouve le comportement d’iOS 18 et des versions précédentes, à savoir le pourcentage en cours. Apple ne dit pas le temps restant pour atteindre 100 %.

iOS 26 est actuellement en version bêta pour les développeurs. Il s’agit de la première bêta qui plus est. Peut-être qu’une future version ajoutera une option pour avoir le temps de charge de l’iPhone jusqu’à 100 %.

Et comme dit précédemment, l’information pour la charge restante est également disponible au niveau de l’application Réglages, avec le temps pour atteindre les 100 %. Il suffit de se rendre dans Réglages > Batterie pour avoir ces données.