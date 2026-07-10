Apple se présente comme un allié des salles de cinéma avec son service de streaming Apple TV plutôt qu’un concurrent, après le succès de F1 : le film au box-office et aux Oscars.

F1 : le film, porté par Brad Pitt, a généré 634 millions de dollars de recettes mondiales au box-office et a remporté l’Oscar du meilleur son en 2026. Cette réussite s’ajoute à celle de CODA, premier film distribué en streaming à avoir remporté l’Oscar du meilleur film en 2022, consolidant la crédibilité d’Apple dans l’industrie du cinéma. Eddy Cue, vice-président des services chez Apple, a détaillé la vision de l’entreprise en matière de distribution lors d’une interview avec l’AFP.

Eddy Cue insiste sur le fait qu’Apple laisse la durée d’exploitation en salles de cinéma se déterminer naturellement selon l’intérêt du public plutôt que d’imposer des fenêtres rigides. Il explique ainsi que « si un film comme F1 est resté plus de 45 jours en salles, c’est parce que les gens voulaient le voir au cinéma, ils voulaient le voir dans une salle IMAX ». Cette flexibilité tranche avec les pratiques de nombreux autres services de streaming qui privilégient souvent des sorties en salles très limitées avant de basculer rapidement vers leurs plateformes.

Le dirigeant d’Apple défend une vision optimiste de l’avenir des salles obscures, affirmant que « la salle de cinéma est une expérience formidable, elle est là pour durer et je pense qu’elle est en train de croître ». Cette déclaration positionne Apple à contre-courant du discours dominant chez certains services de streaming qui considèrent parfois les salles comme un passage obligé plutôt qu’un espace à valoriser. Ils font notamment des sorties limitées pour être éligibles aux Oscars.

Le streaming et le cinéma sont complémentaires

Pour Eddy Cue, l’opposition entre le cinéma et le streaming n’a pas lieu d’être. Il estime que les deux formats sont « très complémentaires » et qu’« ils peuvent parfaitement fonctionner ensemble ». Cette vision permet aux spectateurs de découvrir un blockbuster comme F1 : le film sur grand écran avant de le retrouver plus tard sur Apple TV, sans que l’un des deux formats ne cannibalise l’autre.

Fort de ce succès, Apple travaille déjà sur une suite à F1 : le film, actuellement en phase d’écriture du scénario. Eddy Cue s’est montré confiant sur l’accueil que réserverait le public à ce nouveau volet, déclarant qu’il pense « vraiment que les gens ont envie d’en voir un autre ». Cette approche, qui mise sur des sorties en salles prolongées plutôt que sur une rentabilité immédiate via le streaming, pourrait inspirer d’autres plateformes cherchant à rassurer des exploitants de salles souvent inquiets face à la montée en puissance du streaming.