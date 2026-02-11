Apple accélère dans le domaine du cinéma (hum…). Après plusieurs indices distillés ces derniers mois, la production d’une suite à F1 : Le Film est désormais officielle. Le producteur Jerry Bruckheimer l’a confirmé lors d’un événement à Los Angeles, déclarant simplement : « Nous travaillons sur une suite. » Aucun calendrier de sortie ni information sur le casting n’a toutefois été communiqué, même si Bruckheimer a précisé qu’il participerait aux décisions artistiques majeures.

Ce nouvel opus apparaît comme une évidence. Sorti l’an dernier, F1 : Le Film s’est imposé comme le plus grand succès en salles jamais signé par Apple (plus de 600 millions de dollars au box-office), devenant également l’un des films « sportifs » les plus rentables de l’histoire récente. F1 est aussi la production Apple Original qui a réalisé la meilleure audience sur Apple TV.

Apple renforce son écosystème autour de la Formule 1

Cette annonce intervient alors qu’Apple investit massivement dans la discipline reine du sport automobile. Dès le mois prochain, les courses de Formule 1 seront en effet diffusées sur Apple TV aux États-Unis, consolidant la présence de la marque dans cet univers très médiatisé.

Si la majorité des nouveaux films Apple sont désormais lancés directement en streaming, le succès de F1 pourrait convaincre la firme de renouveler une sortie en salles pour sa suite. Une chose est sûre : Apple semble bien décidée à transformer cette nouvelle licence en une machine à séduire de nouveaux spectateurs… et de nouveaux abonnés.