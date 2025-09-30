F1: Le film, dernier long métrage à succès de Joseph Kosinski (Top Gun Maverick, Tron : L’Héritage) arrivera finalement très bientôt sur l’app Apple TV. C’est même un lien direct via le service Apple TV+ qui permet à l’utilisateur d’y accéder. Oui mais voilà, il ne s’agit ici que de la version digitale payante du film, qui arrive donc dans les bacs 4 mois après la sortie en salles. Et la note est particulièrement salée puisqu’Apple propose sa production Apple Original à 16,99 euros, alors que l’immense majorité des nouvelles sortie plafonne à 13 euros. Chronologie des médias oblige, le film ne sera réellement disponible sur Apple TV+ (pour les abonnés donc) qu’à la fin de l’année 2026 (à partir du 26 novembre exactement). Tous les autres pays disposant d’Apple TV+ ont pu accéder à F1 le jour même ou quelques jours après sa sortie en salles.

Apple, toujours aussi pingre

Apple aurait pu être un peu moins gourmand sur le prix en digital, surtout dans le seul pays où ce dernier n’est pas proposé dans Apple TV+ , mais il faut croire que la trappe à pognon doit toujours rester grande ouverte. C’est dommage, surtout que le film n’a pas besoin des ventes sur le Store pour être rentable. F1 : le film a enregistré 626 millions de dollars de recettes dans les salles, alors même que les coûts de production et de marketing sont évalués entre 500 et 600 millions de dollars. F1 est au passage le film avec Brad Pitt en vedette qui a remporté le plus d’argent.