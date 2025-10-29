Après le succès de la série The Last Frontier sur Apple TV, le géant californien renforce sa stratégie cinématographique. Apple Original Films s’associe une nouvelle fois au réalisateur Sam Hargrave pour adapter le comic Last Flight Out, écrit par Marc Guggenheim et illustré par Eduardo Ferigato. L’accord, estimé à plusieurs millions de dollars, marque un nouveau partenariat entre Apple et Chernin Entertainment, un partenariat déjà à l’origine de plusieurs productions d’envergure.

Un récit apocalyptique entre action et émotions

Publié par Dark Horse Comics, Last Flight Out raconte l’histoire d’un père et de sa fille tentant de se réconcilier alors que la planète vit ses derniers instants. Ce drame de science-fiction, à la fois intime et spectaculaire, sera produit par Peter Chernin et David Ready pour Chernin Entertainment, aux côtés de Mike Richardson et Keith Goldberg pour Dark Horse Entertainment. Reconnu pour son travail sur les séries de l’univers DC, Marc Guggenheim signera lui-même l’adaptation du scénario.

Réputé pour sa mise en scène nerveuse (notamment dans les films Extraction sur Netflix), Sam Hargrave semble être un choix idéal pour diriger cette superproduction. Apple et Chernin voient en Last Flight Out un futur film événement capable peut-être de laisser sa trace au box-office, à l’instar de F1.