Apple a officialisé l’acquisition des droits de Sponsor, un thriller psychologique coécrit par Jason Segel et James Ponsoldt (ce dernier sera à la réalisation). Ce duo n’en est pas à sa première collaboration : Segel et Ponsoldt travaillent déjà ensemble sur la série Shrinking, l’un des succès récents d’Apple TV. Les deux créatifs assurent aussi la production exécutive du film.

Jason Siegel

Une intrigue entre culpabilité et rédemption

Dans Sponsor, Segel incarne Peter, un homme qui commet l’irréparable après une nuit trop arrosée. Confronté à la justice, ce dernier doit choisir entre la prison ou un programme de réhabilitation. Convaincu de ne pas avoir de problème d’alcool, il se présente à contrecœur à sa première réunion des Alcooliques anonymes. C’est là qu’il fait la rencontre de Jerry, un « sponsor » charismatique et mystérieux qui pourrait bien bouleverser sa vie. “Peter est persuadé que Jerry est la réponse à ses prières”, décrit Apple dans son synopsis officiel.

Si aucune date de sortie n’a encore été annoncée, le tournage de “Sponsor” n’en serait qu’à ses tous débuts. Le film s’inscrit dans la stratégie particulièrement ambitieuse d’Apple TV, qui continue d’enrichir son catalogue de créations originales à fort potentiel dramatique… ou pécuniaire (F1 a cartonné au box-office). En attendant, les fans de Jason Segel pourront retrouver l’acteur dès janvier 2026 dans la saison 3 de Shrinking.