Beats ajoute une touche plus vive à ses écouteurs sans fil les plus abordables. Les Solo Buds sont désormais proposés dans une finition orange inédite, un coloris réservé à certains distributeurs, soit Best Buy aux États-Unis et 7-Eleven au Japon. Cette nouvelle déclinaison complète une gamme déjà disponible en noir mat, gris tempête, rouge transparent et violet arctique.

Une édition orange distribuée chez Best Buy et 7-Eleven

La couleur orange est commercialisée dès maintenant chez Best Buy aux États-Unis. Au Japon, elle doit arriver à partir du 4 juillet dans une sélection de magasins 7-Eleven. Les écouteurs conservent le même design compact que les autres Solo Buds, avec un boîtier particulièrement réduit et des logos Beats rouges sur les oreillettes comme sur l’étui.

Cette teinte rappelle une édition promotionnelle distribuée en Inde à l’automne 2024 avec certains iPhone 15 et iPhone 15 Plus à l’occasion de Diwali. Cette précédente version affichait toutefois des logos Beats violets.

Les mêmes caractéristiques pour les Solo Buds

Au-delà de la couleur, aucune évolution technique n’est annoncée. Les Solo Buds restent les écouteurs d’entrée de gamme de Beats, avec jusqu’à 18 heures d’autonomie annoncée directement dans les écouteurs. Leur petit boîtier ne possède pas de batterie interne : il sert au rangement et se recharge uniquement par câble.

Le modèle ne vise donc pas les utilisateurs à la recherche d’une réduction active du bruit ou de fonctions avancées comparables aux AirPods Pro. Il privilégie plutôt un format simple, léger et plus accessible, avec une autonomie pensée pour tenir plusieurs journées d’écoute occasionnelle.

Une stratégie de couleurs exclusives qui se poursuit

Beats multiplie depuis plusieurs années les déclinaisons réservées à certains revendeurs afin de renouveler son catalogue sans modifier les composants. Cette version orange permet surtout de remettre les Solo Buds en avant pendant l’été, avec une proposition davantage axée sur le style que sur une évolution technologique. Espérons qu’Apple songe à distribuer ce nouveau coloris au delà des frontières américaines et japonaises.