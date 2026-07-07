Apple travaillerait sur une seconde génération d’iPhone Air, attendue au printemps 2027, avec un objectif prioritaire : corriger l’un des principaux points faibles du premier modèle, soit son autonomie. Une nouvelle rumeur venue de la chaîne d’approvisionnement évoque une batterie de 3 500 mAh, contre 3 149 mAh pour l’iPhone Air actuel. Une progression d’environ 11 % sur le papier, à considérer évidemment avec prudence tant qu’Apple n’a rien officialisé.

Un gain de capacité sans forcément épaissir l’iPhone Air

Augmenter la capacité d’une batterie ne signifie pas nécessairement que l’appareil deviendra plus épais. Apple pourrait miser sur une densité énergétique supérieure, mais aussi sur une réorganisation des composants internes. L’exercice s’annonce délicat : l’iPhone Air repose justement sur une architecture très compacte, pensée pour préserver une silhouette particulièrement fine.

La future puce A20, qui pourrait être gravée selon un procédé de 2 nm, jouerait également un rôle important. Une meilleure efficacité énergétique permettrait de prolonger l’autonomie sans dépendre uniquement de la taille de la batterie, notamment lors de la navigation, de la lecture vidéo ou de l’utilisation de la 5G.

Une seconde caméra pourrait compliquer l’intégration

D’autres fuites suggèrent qu’Apple envisagerait d’ajouter un ultra grand-angle à l’iPhone Air 2. Le modèle actuel ne possède qu’un unique capteur arrière, un choix qui limite sa polyvalence photographique face aux autres iPhone.

L’arrivée d’un second module demanderait toutefois davantage d’espace. Apple devrait donc revoir l’agencement du plateau arrière et de certains éléments comme Face ID, afin de loger à la fois une caméra supplémentaire et une batterie plus généreuse.

Un lancement encore lointain et très incertain

L’iPhone Air 2 pourrait accompagner l’iPhone 18 et l’iPhone 18e dans la première moitié de 2027. D’ici là, la capacité de batterie, le double appareil photo et la technologie d’écran OLED restent au stade des rumeurs. Tout au plus sait-on qu’Apple fera tout pour conserver la finesse de l’appareil.