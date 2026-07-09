DuckDuckGo renforce son navigateur avec une fonction qui devrait plaire à beaucoup d’utilisateurs : le blocage des publicités vidéo sur YouTube. Activée par défaut dans la dernière version de l’application pour iPhone et Mac, cette nouveauté vise à supprimer la majorité des annonces diffusées avant ou pendant les vidéos lorsque l’utilisateur consulte YouTube depuis le navigateur de DuckDuckGo.

Des pubs moins intrusives

Le principe est simple : conserver l’expérience classique du site YouTube, mais sans les coupures publicitaires les plus intrusives. DuckDuckGo précise que les fonctions habituelles restent disponibles, comme l’historique de visionnage ou la reprise d’une vidéo au bon endroit dans une playlist.

Sur iPhone, une limite importante demeure toutefois. Lorsqu’un lien YouTube ouvre automatiquement l’application officielle de Google, le blocage ne s’applique pas. Pour profiter de cette protection, il faut regarder la vidéo directement depuis le site web de YouTube dans le navigateur DuckDuckGo.

Des listes de filtrage issues de la communauté

DuckDuckGo s’appuie sur des listes de filtres maintenues par la communauté autour d’uBlock Origin, complétées par ses propres règles afin de limiter les dysfonctionnements. Le navigateur prévient néanmoins que certaines vidéos peuvent mettre un peu plus de temps à charger, même si la lecture doit ensuite se poursuivre normalement.

Cette fonction reste distincte de Duck Player, le mode de lecture épuré déjà proposé par DuckDuckGo pour regarder des vidéos YouTube avec moins de distractions. Les deux options peuvent cependant être utilisées ensemble.

Un nouvel épisode dans la bataille autour des bloqueurs de publicité

DuckDuckGo rejoint ainsi Brave et Opera, qui proposent déjà des protections similaires. Cette évolution arrive dans un contexte tendu, alors que Google continue d’adapter Chrome et YouTube pour compliquer le travail des bloqueurs de publicité. Pour DuckDuckGo, l’enjeu est clair : se différencier davantage par la confidentialité, mais aussi par une navigation plus calme et moins dépendante des interruptions publicitaires.