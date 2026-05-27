Le grand virage de Google vers la recherche dopée à l’intelligence artificielle provoque déjà un effet de bord inattendu. Après les annonces très centrées sur l’IA lors de Google I/O 2026, DuckDuckGo affirme avoir observé une nette hausse de ses utilisateurs américains, avec une progression particulièrement forte sur iPhone.

Les utilisateurs iOS cherchent une recherche plus classique

Google a présenté ce qu’il décrit comme la plus grande évolution de son moteur de recherche en plus de 25 ans. Au programme : une barre de recherche repensée autour de l’IA, des réponses plus génératives, des agents capables d’exécuter certaines tâches et une intégration plus profonde de Gemini dans l’expérience de recherche.

Mais cette évolution ne séduit pas tout le monde. Une partie des internautes reproche à Google de transformer la recherche en assistant conversationnel permanent, au détriment de la liste de liens traditionnelle et du contrôle de l’utilisateur.

DuckDuckGo met en avant son option sans IA

+33 % d’installations iOS en moyenne

DuckDuckGo indique que ses installations iOS aux États-Unis ont augmenté de 33 % en moyenne d’une semaine sur l’autre après Google I/O, contre 18,1 % de croissance globale pour ses installations. Le pic aurait même approché 70 % sur iPhone le 25 mai.

Le moteur de recherche note également une hausse de fréquentation de noai.duckduckgo.com, sa version sans fonctionnalités d’intelligence artificielle, avec une croissance moyenne hebdomadaire de 22,7 %. Évidemment, DuckDuckGo ne rejette pas totalement l’IA, mais insiste sur le fait qu’elle doit rester optionnelle.

Cette poussée reste modeste dans l’absolu face au poids gigantesque du moteur de recherche de Google, mais elle révèle cependant une lassitude croissante de certains utilisateurs face à des évolutions imposées. DuckDuckGo est disponible gratuitement dans l’App Store.