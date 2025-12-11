L’application Chrome sur iPhone et iPad intègre désormais Gemini, l’intelligence artificielle de Google, nativement, modifiant l’interface de navigation pour proposer une assistance IA contextuelle sur n’importe quelle page Web.

Gemini s’invite dans Google Chrome sur iOS

L’icône appareil photo (Google Lens) située à gauche de la barre d’adresse laisse place à une icône de page ornée de l’étincelle représentant Gemini. Ce nouveau menu « Outils de la page » propose deux options principales : la recherche visuelle via Lens et la nouvelle fonction « Demande à Gemini ».

En sélectionnant cette dernière, une fenêtre flottante s’ouvre avec l’URL de la page en cours déjà attachée. L’utilisateur peut alors interagir avec l’IA pour :

Résumer la page : obtenir les points clés et d’autres éléments pour comprendre rapidement un sujet.

obtenir les points clés et d’autres éléments pour comprendre rapidement un sujet. Générer une FAQ : créer des questions-réponses basées sur le contenu de la page et de sites similaires.

créer des questions-réponses basées sur le contenu de la page et de sites similaires. Aller plus loin : demander des explications simplifiées sur des sujets complexes, modifier des recettes selon des contraintes alimentaires ou tester ses connaissances.

Pour l’heure, cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs aux États-Unis, connectés à leur compte Google et utilisant le navigateur en anglais. Elle reste inaccessible en mode navigation privée et aucune date n’a été communiquée pour un déploiement dans les autres pays ou d’autres langues.

Outre l’IA, cette mise à jour renforce la sécurité des paiements en ligne, permettant de valider des achats via biométrie (Face ID/Touch ID) au lieu de saisir le code de sécurité à trois chiffres situé à l’arrière de sa carte bancaire. Google promet également des améliorations de stabilité et de nouveaux conseils d’utilisation sur la page du nouvel onglet.

Google Chrome pour iPhone et iPad est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.