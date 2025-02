Google vient informer ses utilisateurs que Gemini n’est désormais plus accessible depuis l’application Google sur iOS. Le groupe renvoie les utilisateurs vers l’application dédiée de son intelligence artificielle.

« Gemini dispose maintenant de sa propre application sur iOS. Téléchargez l’application Gemini pour iPhone », indique aujourd’hui l’application de Google au lancement. Google a également envoyé un e-mail aux utilisateurs pour les prévenir du changement :

Nous apportons quelques modifications pour vous proposer une expérience Gemini encore plus satisfaisante sur iOS. Gemini est désormais disponible en tant qu’application à part entière, et c’est là que vous bénéficierez de la meilleure expérience. Pour continuer à utiliser Gemini, téléchargez la nouvelle application Gemini depuis l’App Store.

L’une des premières façons d’accéder à Gemini sur iOS a été de passer par l’application Google, qui a proposé pendant plusieurs mois un sélecteur entre le moteur de recherche et l’IA. Cependant, au fur et à mesure que Google a développé l’expérience de Gemini, de nouvelles fonctionnalités ont été absentes de l’application Google.

Vous l’avez donc compris : si vous êtes un utilisateur de Gemini sur iOS, il est maintenant nécessaire de télécharger l’application dédiée. Elle est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.

L’application Gemini de Google est un assistant IA multifonctionnel qui offre un accès direct aux modèles d’IA les plus performants de Google et qui vient concurrencer des services comme ChatGPT, Claude, Le Chat, DeepSeek et d’autres.