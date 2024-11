Après une apparition surprise sur l’App Store philippin, l’app Gemini de Google est enfin disponible pour tous les utilisateurs, y compris en France donc (Lien App Store – Gratuit – iPhone). Cette application autonome (non disponible sur iPad) dispose de la fonction Gemini Live, l’équivalent du mode vocal avancé de ChatGPT, et des fonctionnalités spécifiques à iOS, comme l’intégration avec la Dynamic Island. Les utilisateurs peuvent interagir avec l’IA de Google par texte ou par voix, tandis que Gemini Live permet un contrôle en temps réel à partir de l’écran de verrouillage et de la Dynamic Island. Gemini est capable d’analyser une image qu’on lui présente et propose une dizaine de voix en français pour son mode vocal. A ce sujet, les premiers retours indiquent que le mode vocal de Gemini est nettement moins naturel et souple que le mode vocal avancé de ChatGPT, ce qui n’est pas vraiment une surprise.

L’application est gratuite au téléchargement, mais les fonctionnalités les plus « premium » sont uniquement accessibles via l’abonnement à Gemini Advanced (20 euros/mois tout de même). Les abonnés ont accès à des fonctionnalités de nouvelle génération comme le modèle de LLM 1.5 Pro, une fenêtre contextuelle et la priorité avec les nouvelles mises à jour. Après les Philippines et outre la France, l’application est aussi disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Inde (entre autres…).