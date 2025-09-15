ChatGPT n’est plus l’application gratuite la plus téléchargée sur l’App Store, c’est désormais Google Gemini qui occupe cette place. Les deux outils d’intelligence artificielle ont en tout cas du succès.

Google Gemini passe devant ChatGPT sur l’App Store

Cela fait un moment maintenant que ChatGPT est l’application iPhone la plus téléchargée sur l’App Store, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans d’autres pays. Il faut dire que beaucoup de personnes trouvent un usage dans l’IA. OpenAI, qui s’occupe de ChatGPT, a récemment annoncé avoir 700 millions d’utilisateurs.

Mais voilà que Google frappe fort avec Gemini et une récente mise à jour a poussé les utilisateurs à tester l’IA. Cela s’explique essentiellement par la disponibilité de Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana), un modèle d’IA qui permet de générer des images avec une bonne qualité quand le prompt fourni est détaillé. Il y a d’ailleurs une tendance sur les réseaux sociaux qui implique de générer une image de soi-même aux côtés d’une célébrité. Les images en question, qui attirent parfois des millions de vues sur TikTok et d’autres plateformes, sont à chaque fois générées avec Gemini. Naturellement, cela pousse plusieurs personnes à s’intéresser à l’application et à la télécharger pour tester.

Pour sa part, Google a annoncé que Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) a enregistré 23 nouveaux millions d’utilisateurs depuis son lancement le 26 août jusqu’au 9 septembre. Sur la même période, le modèle d’IA a modifié plus de 500 millions d’images.

Les utilisateurs gratuits de Gemini peuvent générer ou modifier jusqu’à 100 images par jour. Cela monte à 1 000 images par jour pour ceux qui ont un abonnement payant (21,99 €/mois).

L’application Google Gemini est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.