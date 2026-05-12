Steve Jobs rejoint officiellement ce mardi 12 mai le programme American Innovation $1 Coin de l’United States Mint. La pièce de 1 dollar consacrée au cofondateur d’Apple est mise en vente aux États-Unis, aux côtés d’autres modèles célébrant le Dr Norman Borlaug, le supercalculateur Cray-1 et l’innovation des camions réfrigérés.

Une pièce dédiée à l’innovation californienne

Choisi pour représenter la Californie, Steve Jobs apparaît assis en tailleur devant un paysage de collines du nord de l’État, couvertes de chênes. Le dessin montre un jeune Jobs dans une posture contemplative, accompagné de l’inscription Make something wonderful (Trad : fais quelque chose de fantastique), une formule devenue emblématique de son héritage créatif.

Le directeur de l’US Mint, Paul Hollis, résume ainsi cet hommage : « Steve Jobs était un innovateur remarquable et a transformé la manière dont le monde se connecte et communique. » Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a également salué « l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat » de Jobs, qu’il associe au meilleur du « rêve californien ».

Un objet déjà convoité par les collectionneurs Apple

Des rouleaux et sacs réservés au marché américain

La pièce est proposée en rouleaux de 25 unités à 61 dollars,, et en sacs de 100 pièces à 154,50 dollars. Les exemplaires sont frappés par les ateliers de Philadelphie et de Denver, mais l’US Mint ne livre pas directement à l’international. Pour les collectionneurs français, il faudra donc passer par un numismate, un revendeur spécialisé ou un service de réexpédition, avec évidemment des frais supplémentaires : TVA, douane, commission ou marge commerciale.

Quinze ans après la disparition de Steve Jobs, cette pièce illustre en tout cas la place singulière du fondateur d’Apple dans l’imaginaire américain.