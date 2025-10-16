Les États-Unis vont frapper une pièce commémorative d’un dollar à l’effigie de Steve Jobs, une pièce qui fait partie de la série American Innovation Coin. Dévoilé il y a quelques heures, le design de cette pièce montre le visionnaire co-fondateur d’Apple assis en tailleur. Voici comment est décrite cette pièce sur le site du U.S Mint : « Ce design représente un jeune Steve Jobs assis devant un paysage typiquement californien, composé de collines ondulées couvertes de chênes. Sa posture et son expression, figées dans un moment de réflexion, traduisent la manière dont cet environnement a nourri sa vision : transformer une technologie complexe en quelque chose d’aussi intuitif et naturel que la nature elle-même. Les inscriptions figurant sur la pièce sont « UNITED STATES OF AMERICA » et « CALIFORNIA », ainsi que « STEVE JOBS » et « MAKE SOMETHING WONDERFUL » »

Cette pièce commémorative sera disponible à la vente sur le site du U.S Mint au prix de 13,25 dollars, ou 27,50 dollars pour un coffret de quatre pièces dédiées à différents innovateurs (les plus fortunés pourront même acheter des sacs de 100 pièces !). A noter que la série American Innovation Coin a été dévoilée en 2018 ; chaque État américain pouvait alors sélectionner un pionnier ou un grand innovateur, et sans trop de surprise, la Californie – via son gouverneur Gavin Newsom – a choisi de célébrer Steve Jobs. Le cofondateur d’Apple, décédé d’un cancer du pancréas en 2011, aurait eu 70 ans cette année.