Steve Jobs n’avait sans doute pas imaginé que les chèques signés de sa main au tout début d’Apple vaudraient aujourd’hui des fortunes. Après le chèque adressé au magasin d’électronique RadioShack (pour la commande de composants pour l’Apple 1) adjugé finalement à 46 063 dollars, c’est un second chèque « en très bon état » qui se retrouve à nouveau dans une vente aux enchères, mais cette fois ce dernier concerne simplement le paiement d’une facture de téléphone ! Toujours signé par Steve Jobs, ce chèque est daté du 8 juillet 1976 (l’année de la création d’Apple) et indique « Du compte d’Apple Computer Company ». L’adresse précisée sur le chèque correspond à la toute première adresse officielle de l’entreprise Apple à Palo Alto (Californie).

Le site RR Auction décrit ainsi ce nouveau morceau de l’histoire d’Apple : « Un chèque signé par Jobs pour payer la facture de téléphone d’Apple Computer quelque 31 ans avant la sortie du premier iPhone le 29 juin 2007. Au cours de cette période de l’été 1976, environ quatre mois après la création d’Apple Computer Company, Jobs et Wozniak travaillaient d’arrache-pied pour créer leur premier produit. » Les enchères sont ouvertes jusqu’au 21 mars, et au moment d’écrire ces lignes, le montant atteint presque les 20 000 dollars.A noter que le site RR Auctions propose une quantité assez impressionnante d’objets relatifs à l’histoire de l’informatique, et notamment des jeux de clés de codage développés par Douglas Engelbart, l’homme à qui l’on doit la Souris.